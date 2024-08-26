Хмельницкий обесточен из-за российских обстрелов

В Хмельницком и Хмельницком районе из-за вражеского удара отсутствует электроснабжение. Об этом сообщает АО "Хмельницкоблэнерго", сообщает Укринформ.

"В результате массированной атаки есть обесточивание потребителей в городе Хмельницком и Хмельницкой ОТО. Также электрическая энергия отсутствует в части Хмельницкого района" , - говорится в сообщении.

Ранее в Хмельницкводоканале сообщили, что насосные станции переводят на резервное питание.

По информации начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, враг атаковал область ракетами и дронами.

"Учитывая общую ситуацию по всей энергосистеме, ситуация довольно сложная. Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий ударов террористов" , - написал в Фейсбуке городской голова Хмельницкого Александр Симчшин.

По его словам, уже обеспечены водоснабжение и работа канализационного хозяйства в автономном режиме. Продолжаются мероприятия по возобновлению электроснабжения.

Симчишин подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате обстрелов в общине нет. Повреждены жилые дома и автомобили.