Хмельницкий обесточен из-за российских обстрелов
В Хмельницком и Хмельницком районе из-за вражеского удара отсутствует электроснабжение. Об этом сообщает АО "Хмельницкоблэнерго", сообщает Укринформ.
"В результате массированной атаки есть обесточивание потребителей в городе Хмельницком и Хмельницкой ОТО. Также электрическая энергия отсутствует в части Хмельницкого района", - говорится в сообщении.
Ранее в Хмельницкводоканале сообщили, что насосные станции переводят на резервное питание.
По информации начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, враг атаковал область ракетами и дронами.
"Учитывая общую ситуацию по всей энергосистеме, ситуация довольно сложная. Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий ударов террористов", - написал в Фейсбуке городской голова Хмельницкого Александр Симчшин.
По его словам, уже обеспечены водоснабжение и работа канализационного хозяйства в автономном режиме. Продолжаются мероприятия по возобновлению электроснабжения.
Симчишин подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате обстрелов в общине нет. Повреждены жилые дома и автомобили.