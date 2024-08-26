Російська атака на Запорізьку область: пошкоджено енергетику, є загиблий
Під час масованої атаки на Україну 26 червня російські окупанти вбили цивільну людину в Запорізькій області, повідомляє Ділова столиця.
Про це начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram-каналі.
"Росіяни вбили цивільну людину в Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд із приватним будинком. Загинув чоловік", – написав він.
Федоров додав, що в Запорізькій області росіяни поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури, там виникла пожежа.
"Інформація щодо наслідків уточнюється", – підкреслив він.
Як повiдомлялось, один человек погиб в результате вражеской ракетной атаки в Днепропетровской области