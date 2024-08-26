Російська атака на Запорізьку область: пошкоджено енергетику, є загиблий

Під час масованої атаки на Україну 26 червня російські окупанти вбили цивільну людину в Запорізькій області, повідомляє Ділова столиця.

Про це начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram-каналі.

"Росіяни вбили цивільну людину в Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд із приватним будинком. Загинув чоловік" , – написав він.

Федоров додав, що в Запорізькій області росіяни поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури, там виникла пожежа.

"Інформація щодо наслідків уточнюється" , – підкреслив він.

Як повiдомлялось, один человек погиб в результате вражеской ракетной атаки в Днепропетровской области