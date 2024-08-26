Российская атака на Запорожскую область: повреждена энергетика, есть погибший
Во время массированной атаки на Украину 26 июня российские оккупанты убили гражданского человека в Запорожской области, сообщает Деловая столица.
Об этом начальник областной военной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале.
"Россияне убили гражданского человека в Запорожском районе. Враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина", — написал он.
Федоров добавил, что в Запорожской области россияне попали по объекту энергетической инфраструктуры, там возник пожар.
"Информация о последствиях уточняется", — подчеркнул он.
Как сообщалось, один человек погиб в результате вражеской ракетной атаки в Днепропетровской области