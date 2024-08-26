Зеленський закликав партнерів допомогти захистити небо України

Для ефективного захисту українських міст і сіл необхідно об’єднати зусилля з європейськими партнерами, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російські ракети і дрони сьогодні завдавали ударів по різних регіонах України, зокрема, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Хмельницькій областях та Тернопільщині.

Зеленський наголосив, що українські Сили протиповітряної оборони могли б зробити значно більше для захисту життя мирних жителів, якби авіація європейських сусідів діяла спільно з українськими літаками F-16 та ППО.

"Якщо така єдність ефективно спрацювала на Близькому Сході, то вона повинна працювати і в Європі, де життя має однакову цінність" , - підкреслив президент.

Масований обстріл України

Російські загарбники влаштували масовану повітряну атаку на Україну. Протягом ночі та ранку 26 серпня загарбники запустили по території України десятки ракет та дронів. Російська атака призвела до перебоїв в електропостачанні в низці українських міст, що, своєю чергою, викликало відключення водопостачання.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".