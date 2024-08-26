Зеленский призвал партнеров помочь защитить небо Украины

Для эффективной защиты украинских городов и сел необходимо объединить усилия с европейскими партнерами, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что российские ракеты и дроны сегодня наносили удары по разным регионам Украины, в частности, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой областях и Тернопольской области.

Зеленский подчеркнул, что украинские Силы противовоздушной обороны могли бы сделать значительно больше для защиты жизни мирных жителей, если бы авиация европейских соседей действовала совместно с украинскими самолетами F-16 и ПВО.

"Если такое единство эффективно сработало на Ближнем Востоке, то оно должно работать и в Европе, где жизнь имеет одинаковую ценность" , - подчеркнул президент.

Массированный обстрел Украины

Российские захватчики устроили массированную воздушную атаку на Украину. В течение ночи и утра 26 августа захватчики запустили по территории Украины десятки ракет и дронов. Российская атака привела к перебоям в электроснабжении в ряде украинских городов, что, в свою очередь, вызвало отключение водоснабжения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".