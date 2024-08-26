Україна отримує десятки тисяч снарядів щомісяця – прем’єр Чехії

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів, що Україна отримує десятки тисяч боєприпасів щомісяця, повідомляє Європейська правда.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ Чехії вдалося поставити Україні два мільйони одиниць боєприпасів великого калібру і 22 мільйони одиниць боєприпасів середнього калібру.

Чеський прем’єр назвав ці цифри в контексті чеської ініціативи щодо боєприпасів, до якої долучилася низка країн.

"Наразі ми постачаємо Україні десятки тисяч (одиниць) боєприпасів великого калібру щомісяця" , – сказав Фіала. ﻿

Фіала особливо відзначив, що забезпечується безпека всіх учасників процесу.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.