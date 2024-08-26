Украина получает десятки тысяч снарядов ежемесячно – премьер Чехии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что Украина получает десятки тысяч боеприпасов ежемесячно, сообщает Европейская правда.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ Чехии удалось поставить Украине два миллиона единиц боеприпасов крупного калибра и 22 миллиона единиц боеприпасов среднего калибра.

Чешский премьер назвал эти цифры в контексте чешской инициативы по боеприпасам, к которой присоединился ряд стран.

"Сейчас мы поставляем Украине десятки тысяч (единиц) боеприпасов крупного калибра ежемесячно" , – сказал Фиала.

Фиала особо отметил, что обеспечивается безопасность всех участников процесса.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полумиллиона.