Україна готує відповіді власною зброєю на російські удари – Умєров

Україна готує зброю власного виробництва для відповіді на російські атаки. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє Укрінформ.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура" , - зазначив він.

Як наголосив міністр оборони, це ще раз доводить, що "для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога".

"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва" , - підкреслив Умєров.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, російські загарбники 26 серпня здійснили один з найбільших ударів по Україні, застосувавши більш як сотню ракет різних типів та близько 100 безпілотників типу Shahed.