Украина готовит ответы собственным оружием на российские удары – Умеров

Украина готовит оружие для ответа на российские атаки. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Укринформ.

"Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура" , - отметил он.

Как подчеркнул министр обороны, это еще раз доказывает, что "для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага".

"Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства" , – подчеркнул Умеров.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, российские захватчики 26 августа совершили один из самых больших ударов по Украине, применив более сотни ракет разных типов и около 100 беспилотников типа Shahed.