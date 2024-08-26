У партії Шольца не підтримують ідею про обмеження міграції до Німеччини

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт відкинув заклики опозиції обмежити імміграцію з Сирії та Афганістану після того, як ісламістський терорист здійснив атаку і вбив трьох людей у місті Золінген, повідомляє Європейська правда.

Три людини загинули і вісім отримали поранення внаслідок ножового нападу на міському фестивалі в п'ятницю ввечері. Поліція заарештувала підозрюваного у скоєнні злочину, 26-річного чоловіка з Сирії.

Після нападу лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц закликав негайно припинити прийом біженців з Сирії та Афганістану.

Соціал-демократ Кюнерт у понеділок відкинув цю вимогу, зазначивши, що пропозиції Мерца суперечать німецькій конституції, яка захищає право людини на притулок.

"Відповідь не може полягати в тому, що ми зараз грюкаємо дверима перед людьми, які самі тікають від ісламістів, тому що вони переслідуються ними за свій спосіб життя" , – сказав він.

Натомість слід було б з'ясувати, чому підозрюваний у скоєнні злочину, який мав бути депортований до Болгарії ще минулого року, так і не був туди повернутий, вважає політик СДПН.

Кюнерт сказав, що, наскільки йому відомо, Болгарія була готова прийняти цього чоловіка.

"За депортацію в Німеччині відповідають федеральні землі, у цьому випадку це була б Північний Рейн-Вестфалія" , – додав Кюнерт.

Він закликав державні органи влади вивчити, чому не було вжито жодних заходів у справі чоловіка.

Кюнерт повідомив, що уряд працює над рішеннями, які полегшать депортацію серйозних правопорушників, в тому числі до Сирії та Афганістану.

Він також додав, що Берлін досягає прогресу щодо законів про зброю і заборону на носіння ножів.

Нагадаємо, напад стався увечері 23 серпня під час святкувань до дня міста. Від ножових поранень троє людей загинули на місці і вісім опинились у лікарні.

Нападника затримали два дні потому – у неділю, він виявився мігрантом із Сирії та ймовірним прихильником ІДІЛ.

Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за напад і випустило відео нібито за участі нападника, хоча невідомо, коли воно було записане і чи справді це та особа.