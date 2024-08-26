В партии Шольца не поддерживают идею об ограничении миграции в Германию

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт отверг призывы оппозиции ограничить иммиграцию из Сирии и Афганистана после того, как исламистский террорист совершил атаку и убил трех человек в городе Золинген, сообщает Европейская правда.

Три человека погибли и восемь получили ранения в результате ножевого нападения на городском фестивале в пятницу вечером. Полиция арестовала подозреваемого в совершении преступления, 26-летнего мужчину из Сирии.

После нападения лидер правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал немедленно прекратить прием беженцев из Сирии и Афганистана.

Социал-демократ Кюнерт в понедельник отверг это требование, отметив, что предложения Мерца противоречат немецкой конституции, которая защищает право человека на убежище.

"Ответ не может заключаться в том, что мы сейчас хлопаем дверью перед людьми, которые сами бегут от исламистов, потому что они преследуются ими за свой образ жизни" , – сказал он.

Зато следовало бы выяснить, почему подозреваемый в совершении преступления, который должен был быть депортирован в Болгарию еще в прошлом году, так и не был туда возвращен, считает политик СДПГ.

Кюнерт сказал, что, насколько ему известно, Болгария была готова принять этого человека.

"За депортацию в Германии отвечают федеральные земли, в данном случае это была бы Северный Рейн-Вестфалия" , – добавил Кюнерт.

Он призвал государственные органы власти изучить, почему не было принято никаких мер по делу мужчины.

Кюнерт сообщил, что правительство работает над решениями, которые облегчат депортацию серьезных правонарушителей, в том числе в Сирию и Афганистан.

Он также добавил, что Берлин достигает прогресса в отношении законов об оружии и запрете на ношение ножей.

Напомним, нападение произошло вечером 23 августа во время празднования ко дню города. От ножевых ранений три человека погибли на месте и восемь оказались в больнице.

Нападавшего задержали два дня спустя – в воскресенье, он оказался мигрантом из Сирии и вероятным сторонником ИГИЛ.

Террористическая группировка взяла на себя ответственность за нападение и выпустила видео якобы с участием нападавшего, хотя неизвестно, когда оно было записано и действительно ли это тот человек.