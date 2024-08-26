На німецькій авіабазі в Німеччині посилювали заходи безпеки через можливу диверсію РФ

На авіабазі в німецькому Гайленкірхені, де дислокуються спеціальні літаки НАТО Awacs, минулої п’ятниці посилювали заходи безпеки до другого за важливістю ступеня "Чарлі" після отримання розвідданих про можливу російську диверсію, повідомляє Європейська правда.

НАТО тимчасово оголосило другий найвищий рівень попередження на своїй базі в Гайленкірхені через загрозу російської диверсії ще 23 серпня, однак невдовзі зняла усі підозри у можливій диверсії.

Як зазначено, від однієї з іноземних розвідувальних служб надійшла інформація "про підготовчі дії до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО з використанням безпілотника".

Другий найвищий рівень безпеки через можливу загрозу на базі НАТО в Північному Рейні-Вестфалії діяв майже добу, нагадало видання. Тоді всіх неосновних співробітників відправляли додому через інформацію спецслужб.

У Гайленкірхені дислокуються літаки спеціального призначення, які наразі використовуються переважно для спостереження за повітряним простором у східній зоні Альянсу. Завдяки своїй грибоподібній радіолокаційній структурі вони здатні виявляти та ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 кілометрів.

У Німеччині зовсім нещодавно сталося кілька інцидентів на військових об'єктах.

Наприклад, поліція і державна безпека розслідували інцидент на водопровідній станції казарми ВПС Кельн-Ван через підозру в підготовці диверсійної операції, спрямованої проти Бундесверу.

Підозрілі спостереження також були зроблені в Гайленкірхені. За інформацією з безпекових кіл, одну особу, яка перебувала поблизу аеродрому, було взято під варту для допиту, але підозри не підтвердилися.