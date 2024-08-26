На немецкой авиабазе в Германии усиливали меры безопасности из-за возможной диверсии РФ

На авиабазе в немецком Гайленкирхене, где дислоцируются специальные самолеты НАТО Awacs, в минувшую пятницу усиливали меры безопасности до второй по важности степени "Чарли" после получения разведданных о возможной российской диверсии, сообщает Европейская правда.

НАТО временно объявило второй самый высокий уровень предупреждения на своей базе в Гайленкирхене из-за угрозы российской диверсии еще 23 августа, однако вскоре сняло все подозрения в возможной диверсии.

Как указано, от одной из иностранных разведывательных служб поступила информация "о подготовительных действиях к вероятному российскому диверсионному акту против базы НАТО с использованием беспилотника".

Второй наивысший уровень безопасности из-за возможной угрозы на базе НАТО в Северном Рейне-Вестфалии действовал почти сутки, напомнило издание. Тогда всех неосновных сотрудников отправляли домой из-за информации спецслужб.

В Гайленкирхене дислоцируются самолеты специального назначения, которые сейчас используются преимущественно для наблюдения за воздушным пространством в восточной зоне Альянса. Благодаря своей грибовидной радиолокационной структуре они способны обнаруживать и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 километров.

В Германии совсем недавно произошло несколько инцидентов на военных объектах.

Например, полиция и государственная безопасность расследовали инцидент на водопроводной станции казармы ВВС Кельн-Ван из-за подозрения в подготовке диверсионной операции, направленной против Бундесвера.

Подозрительные наблюдения также были сделаны в Гайленкирхене. По информации из спецслужб, один человек, находившийся вблизи аэродрома, был взят под стражу для допроса, но подозрения не подтвердились.