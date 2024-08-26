СБУ затримала російського інформатора, який шукав Patriot у Харкові

Правоохоронці затримали в Харкові російського інформатора, який намагався "злити" окупантам бойові позиції Patriot, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманий — місцевий водій однієї з мереж продуктових магазинів Харківщини. Він шукав координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot, які захищають повітряний простір обласного центру. Для цього — об’їжджав Харків під виглядом вантажних перевезень на службовому авто та потайки фіксував локації Сил оборони.

Також чоловік намагався знайти фортифікації та місця найбільшого зосередження українських бійців. Після розвідувальних вилазок — позначав потенційні цілі на гугл-картах, робив їх детальний опис та месенджером пересилав своєму російському куратору.

"У разі отримання відповідних геолокацій окупанти планували здійснити по них повітряний удар із застосуванням керованих авіабомб та ракетного озброєння" , — кажуть у відомстві.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ). Йому загрожує до 12 років ув'язнення.