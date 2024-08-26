Підготовлена Францією бригада ЗСУ незабаром відправиться на передову – посол

Відповідно до ініціативи французького президента Еммануеля Макрона, Франція зараз укомплектовує і навчає цілу бригаду Збройних Сил України. Скоро ці військові вже працюватимуть на фронті, а все обладнання відправлять до України. Дата відправки вже відома, та її не озвучуватимуть. Про це посол України у Франції Вадим Омельченко, повідомляє Лівий берег.

"Йдеться про універсальну бригаду ЗСУ. Яка буде повністю навчена й укомплектована французькою стороною" , – пояснив він.

Омельченко додав, що відповідну ініціативу Еммануель Макрон запропонував під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Франції 6-7 червня.

"За моєю інформацією, на момент зустрічі двох президентів основні показники програми вже опрацювали, прорахували, виконали всю підготовчу роботу. Це підтверджується і тим, що відразу після того, як Володимир Зеленський прийняв пропозицію, почалося її практичне втілення. Наразі процес триває" , – повідомив посол.

Зазначимо, французький президент був першим, хто виступив за відправку до України іноземних інструкторів – для навчання Сил оборони та забезпечення роботи західної техніки. Протягом повномасштабної війни Париж залишається одним із найвідданіших та найсміливіших союзників Києва.