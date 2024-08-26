Подготовленная Францией бригада ВСУ вскоре отправится на передовую – посол

Согласно инициативе французского президента Эммануэля Макрона, Франция сейчас укомплектовывает и обучает целую бригаду Вооруженных сил Украины. Скоро эти военные уже будут работать на фронте, а все оборудование отправят в Украину. Дата отправки уже известна, но ее не будут озвучивать. Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает Левый берег.

"Речь идет об универсальной бригаде ВСУ. Которая будет полностью обучена и укомплектована французской стороной" , – пояснил он.

Омельченко добавил, что соответствующую инициативу Эммануэль Макрон предложил во время визита украинского президента Владимира Зеленского во Францию 6-7 июня.

"По моей информации, на момент встречи двух президентов основные показатели программы уже проработали, просчитали, выполнили всю подготовительную работу. Это подтверждается и тем, что сразу после того, как Владимир Зеленский принял предложение, началось его практическое воплощение. Сейчас процесс продолжается" , – сообщил посол.

Отметим, что французский президент был первым, кто выступил за отправку в Украину иностранных инструкторов – для обучения Сил обороны и обеспечения работы западной техники. В течение полномасштабной войны Париж остается одним из самых преданных и смелых союзников Киева.