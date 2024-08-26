У Києві уламки "Шахеда" впали на авто, постраждав водій – Кличко

У понеділок, 26 серпня, під час російської атаки дронами уламки одного з безпілотників впали на Обухівську трасу.﻿ Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки дрона.

"Екстрені служби виїхали для уточнення інформації" , - написав Кличко.

Згодом Кличко уточнив, що у Голосіївському районі столиці уламки ворожого дрону впали на авто на дорозі. Там виникла пожежа, яка повністю машину.

В результаті цього постраждав водій автомобіля. Пожежу наразі локалізували.

Масований обстріл 26 серпня

Вранці понеділка, 26 серпня, Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку проти України. За даними Повітряних сил України, росіяни піднімали в небо десять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також зафіксовано, що ворог виводив у Чорне море ракетоносії.

Під час атаки вибухи лунали в низці областей України та Києві. За даними КМВА, ракети заходили в столицю після складних маневрів. Загалом ППО у Києві знищила приблизно півтора десятка ракет.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час сьогоднішньої атаки Росія випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".

В Україні знову було уражено низку енергетичних об'єктів, що призвело до екстреного відключення світла. Зокрема, у Київській області було пошкоджено два енергооб'єкти.