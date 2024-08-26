В Киеве обломки "Шахеда" упали на авто, пострадал водитель – Кличко

В понедельник, 26 августа, во время российской атаки дронами обломки одного из беспилотников упали на Обуховскую трассу.﻿ Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе, на Обуховскую трассу упали обломки дрона.

"Экстренные службы выехали для уточнения информации" , - написал Кличко.

Позже Кличко уточнил, что в Голосеевском районе столицы обломки вражеского дрона упали на авто на дороге. Там возник пожар, который полностью машину.

В результате этого пострадал водитель автомобиля. Пожар сейчас локализовали.

Массированный обстрел 26 августа

Утром понедельника, 26 августа, Российская Федерация совершила очередную массированную атаку против Украины. По данным Воздушных сил Украины, россияне поднимали в небо десять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также зафиксировано, что враг выводил в Черное море ракетоносители.

В ходе атаки взрывы раздавались в ряде областей Украины и Киеве. По данным КГВА, ракеты заходили в столицу после сложных маневров. Всего ПВО в Киеве уничтожило около полутора десятков ракет.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что во время сегодняшней атаки Россия выпустила более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".

В Украине снова был поражен ряд энергетических объектов, что привело к экстренному отключению света. В частности, в Киевской области было повреждено два энергообъекта.