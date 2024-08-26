"Укренерго" про наслідки удару РФ: Доведеться коригувати підготовку до зими

Наразі складно прогнозувати, чи вплинула сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко під час брифінгу, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення" , - заявив Бойко.

Водночас він зауважив, що за відсутності обстрілів, до кінця жовтня не планувались великі обмеження або ж загалом відключення, оскільки в цей період очікувалось мінімальне навантаження на енергосистему.

"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак "мінус", і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими" , - додав Бойко.

Масований обстріл 26 серпня

Сьогодні, 26 серпня, російські терористи вдались до масованої атаки проти України. Перед початком обстрілів ворог підняв в небо одинадцять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й вивів у Чорне море ракетоносії.

Під час відбиття атаки вибухи лунали в низці областей. Загалом ППО у Києві знищила приблизно півтора десятка ракет.