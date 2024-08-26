"Укрэнерго" о последствиях удара РФ: Придется корректировать подготовку к зиме

Сейчас сложно прогнозировать, повлияла ли сегодняшняя массированная атака на энергосистему в вопросе будущих отключений света. В то же время планы по подготовке к зиме придется корректировать. ﻿Об этом заявил советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко во время брифинга, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению" , - заявил Бойко.

В то же время он отметил, что при отсутствии обстрелов, до конца октября не планировались большие ограничения или же вообще отключения, поскольку в этот период ожидалась минимальная нагрузка на энергосистему.

"Вполне очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и соответственно скорректировать планы по подготовке к зиме" , - добавил Бойко.

Массированный обстрел 26 августа

Сегодня, 26 августа, российские террористы прибегли к массированной атаке против Украины. Перед началом обстрелов враг поднял в небо одиннадцать бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и вывел в Черное море ракетоносители.

При отражении атаки взрывы раздавались в ряде областей. Всего ПВО в Киеве уничтожило около полутора десятков ракет.