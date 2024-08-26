Основне, що треба знати про криптовалюти

Криптовалюти з’явилися порівняно недавно. Досить швидко віртуальні валюти завдяки таким своїм перевагам, як швидкість, надійність та відносна низька вартість транзакцій, стали популярним активом для інвестицій та зберігання грошей.

Попри недостатню регуляцію криптовалютний ринок активно розширюється. Щодня на ньому укладаються мільйони угод. Разом з тим для значної кількості людей базові терміни та принципи роботи ринку — таємниця за сімома замками.

Через незнання багато охочих придбати цифрові активи не можуть долучитися до криптосвіту. Тому сьогодні розповімо про основні поняття, розуміння яких, сподіваємося, допоможе обрати криптобіржу чи онлайн-обмінник для придбання криптовалюти.

Коротко про криптовалюту та блокчейн

Криптомонети — один з видів віртуальних грошей. Криптовалюти існують тільки в інтернеті, у цифровому форматі, і не мають жодного фізичного втілення. Зберігати їх можна лише на цифрових гаманцях.

Перша криптовалюта — біткоін — була створена на базі блокчейну у 2008 році. Технологія повністю децентралізована, прозора та незалежна. Жоден центральний орган з тих, що існують у світі, ніяким чином не впливає на вартість та обіг криптомонет.

Зауважимо, що технологія блокчейну використовується не тільки в секторі віртуальних грошей, а й в медицині, логістиці, освіті, для цифрової ідентифікації та оптимізації процесів купівлі, продажу чи управління нерухомістю.

Для криптовалюти блокчейн є базою даних про всі транзакції у мережі. З даних формуються блоки, які утворюють ланцюг. Дані в кожному блоці зашифровані та захищені від несанкціонованих змін 64-значними ключами. За всю історію існування блокчейну не було зафіксовано жодного стороннього втручання в систему шифрування.

Поширення запису даних відбувається з використанням мережі незалежних серверів — комп’ютерів, або, як їх називають, вузлів. Для перевірки справжності транзакцій застосовуються математичні алгоритми — криптографічні підписи. Для їх генерації використовують закритий ключ, а для перевірки — відкритий.

На сьогодні віртуальні монети найчастіше використовуються для таких цілей, як:

інвестиції;

накопичення капіталу;

оплата товарів та послуг у реальному й цифровому вимірах.

Загалом, криптовалюти вважаються інноваційною мережею платежів і новим видом грошей, що використовує P2P-технологію, тобто партнерську модель взаємодії.

Індустрія активно розвивається, тому в майбутньому функціонал віртуальних валют, ймовірно, розшириться.

Ситуація на крипторинку

На час написання цього матеріалу глобальна капіталізація криптовалютного ринку становила $2,6 трлн. Загальний денний обсяг торгів криптовалютою в середньому становить $66,4 млрд.

Валютою з найбільшою ринковою вартістю є біткоін — $1,371 трлн. У першу десятку валют за капіталізацією також входять:

Ethereum — $407,5 млрд;

Tether — $114,4 млрд;

Solana — $88, 9 млрд;

BNB — $86,6 млрд;

USDC — $34,1 млрд;

XPR — $33,9 млрд;

Lido Staked Ether — $33,3 млрд

Dogecoin — $19,6 млрд;

Toncoin — $17,1 млрд.

За сім місяців 2024 року біткоін, згідно з інформацією фінансово-аналітичної компанії MarketWatch, подорожчав на 61,14%. Зростання ціни першої криптовалюти запускає на ринку своєрідну ланцюгову реакцію — інші цифрові монети теж дорожчають. Серед топових криптовалют найбільше зросли в ціні Ethereum — +53,5%, Solana — +45,7% та Dogecoin — +59,44%. Суттєво подорожчали також менш відомі монети, які мають високий потенціал та цікаві в плані інвестицій. Так, ціна мемкоіна на Solana Mumu the Bull (MUMU) зросла на 55,8%. Токени tomiNet (TOMI) подорожчали на 42,1%, а QuarkChain (QKC) — на 37,1%.

Крім того, з початку нинішнього року в криптоіндустрії відбулися фундаментальні зміни. У січні в США були схвалені спотові біткоін-ETF, а у травні Комісія з цінних паперів та бірж ухвалила схоже рішення й для Ethereum. Дозвіл на лістинг та торгівлю деякими спотовими акціями Bitcoin ETP стимулював приплив інвестицій у криптосектор та спростив адаптацію криптовалют як повноцінних активів у сучасному світі.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance