Основное, что нужно знать о криптовалютах

Криптовалюты появились сравнительно недавно. Достаточно быстро виртуальные валюты, благодаря таким своим преимуществам, как скорость, надежность и относительная низкая стоимость транзакций, стали популярным активом для инвестиций и хранения денег.

Несмотря на недостаточную регуляцию, криптовалютный рынок активно расширяется. Ежедневно на нем заключаются миллионы сделок. Вместе с тем для большого количества людей базовые термины и принципы работы рынка — тайна за семью замками.

По незнанию многие желающие приобрести цифровые активы не могут приобщиться к криптосообществу. Поэтому сегодня расскажем об основных понятиях, понимание которых, надеемся, поможет выбрать криптобиржу или онлайн-обменник для приобретения криптовалюты.

Коротко о криптовалюте и блокчейне.

Криптомонеты — один из видов виртуальных денег. Криптовалюты существуют только в интернете, в цифровом формате, и не имеют никакого физического воплощения. Хранить их можно только на цифровых кошельках.

Первая криптовалюта — биткоин — была создана на базе блокчейна в 2008 году. Технология полностью децентрализованная, прозрачная и независимая. Ни один центральный орган из существующих в мире никак не влияет на стоимость и обращение криптомонет.

Заметим, что технология блокчейна используется не только в секторе виртуальных денег, но и в медицине, логистике, образовании, цифровой идентификации и оптимизации процессов купли, продажи или управления недвижимостью.

Для криптовалюты блокчейн является базой данных обо всех транзакциях в сети. Из данных формируются блоки, образующие цепь. Данные в каждом блоке зашифрованы и защищены от несанкционированных изменений 64-значными ключами. За всю историю существования блокчейна не было зафиксировано ни одного постороннего вмешательства в систему шифрования.

Распространение записи данных происходит с использованием сети независимых серверов — компьютеров, или, как их называют, узлов. Для проверки подлинности транзакций применяются математические методы — криптографические подписи. Для их генерации используют закрытый ключ, а для проверки — открытый.

На сегодняшний день виртуальные монеты чаще всего используются для таких целей, как:

инвестиции;

накопление капитала;

оплата товаров и услуг в реальном и цифровом измерениях.

В общем криптовалюты считаются инновационной сетью платежей и новым видом денег, использующим P2P-технологию, то есть партнерскую модель взаимодействия.

Индустрия активно развивается, потому в будущем функционал виртуальных валют, вероятно, расширится.

Ситуация на крипторынке

На момент написания этого материала глобальная капитализация криптовалютного рынка составила $2,6 трлн. Общий дневной объем торгов криптовалютой в среднем составляет $66,4 млрд.

Валютой с наибольшей рыночной стоимостью является биткоин — $1,371 трлн. В первую десятку валют по капитализации также входят:

Ethereum — $407,5 млрд;

Tether — $114,4 млрд;

Solana — $88, 9 млрд;

BNB — $86,6 млрд;

USDC — $34,1 млрд;

XPR — $33,9 млрд;

Lido Staked Ether — $33,3 млрд.

Dogecoin — $19,6 млрд;

Toncoin — $17,1 млрд.

За семь месяцев 2024 года биткоин, согласно информации финансово-аналитической компании MarketWatch, подорожал на 61,14%. Рост цены первой криптовалюты запускает на рынке своеобразную цепную реакцию — другие цифровые монеты тоже дорожают. Среди топовых криптовалют больше всего выросли в цене Ethereum — +53,5%, Solana — +45,7% и Dogecoin — +59,44%. Значительно подорожали также менее известные монеты, имеющие высокий потенциал и интересны в плане инвестиций. Так, стоимость мемкоина на Solana Mumu the Bull (MUMU) выросла на 55,8%. Токены tomiNet (TOMI) подорожали на 42,1%, а QuarkChain (QKC) — на 37,1%.

Кроме того, с начала этого года в криптоиндустрии произошли фундаментальные изменения. В январе в США были одобрены спотовые биткоин-ETF, а в мае Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла схожее решение и для Ethereum. Разрешение на листинг и торговлю некоторыми спотовыми акциями Bitcoin ETP стимулировало приток инвестиций в криптосектор и упростило адаптацию криптовалют как полноценных активов в современном мире.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance