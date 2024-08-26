В ООН відреагували на масовану атаку Росії

Навіть у війни є певні правила. Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Таку заяву зробив новий координатор системи ООН і гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале після ракетної атаки російських військ у понеділок, 26 серпня, повідомляє Кореспондент.

Він розповів, що як і мільйони українців сьогодні вранці провів години в сховищі через тривалу російську атаку, в результаті яких загинули і отримали поранення цивільні, а також «було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі».

"Неприпустимо, що замість того, щоб продовжувати жити своїм звичним життям, громадяни цієї країни змушені шукати порятунку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні існують правила. Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Цивільне населення має бути захищене" , – наголосив Шмале.

Нагадаємо, 26 серпня Росія випустила по Україні понад 100 ракет та близько 100 шахедів. Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих.

Загалом від атаки постраждали 15 областей. У деяких з них зафіксовані пошкодження об'єктів енергетики.