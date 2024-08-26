В ООН отреагировали на массированную атаку России

Даже у войны есть определенные правила. Международное гуманитарное право должно уважаться. Такое заявление сделал новый координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале после ракетной атаки российских войск в понедельник, 26 августа, сообщает Корреспондент.

Он рассказал, как и миллионы украинцев сегодня утром провели часы в хранилище из-за длительной российской атаки, в результате которых погибли и получили ранения гражданские, а также «был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре».

"Недопустимо, что вместо того, чтобы продолжать жить своей привычной жизнью, граждане этой страны вынуждены искать спасения на станциях метро и других укрытиях. Даже на войне есть правила. Международное гуманитарное право должно уважаться. Гражданское население должно быть защищено" , – подчеркнул Шмале.

Напомним, 26 августа Россия выпустила по Украине более 100 ракет и около 100 шахедов. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших и 30 пострадавших.

Всего от атаки пострадали 15 областей. В некоторых из них зафиксированы повреждения объектов энергетики.