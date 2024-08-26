Toncoin втратив 2,7 мільярда капіталізації після арешту Дурова

Toncoin обвалився і втратив 2,7 мільярда капіталізації після новин про арешт засновника месенджера Telegram Павла Дурова.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Заснована Павлом Дуровим криптовалюта Toncoin втратила 2,7 млрд дол капіталізації після новин про затримання засновника месенджера Telegram, але інтерес до неї зріс.

Найнижча вартість криптовалюти була зафіксована 25 серпня об 11:05 – 5,34 дол. У такий самий час 24 серпня ціна на Toncoin становила 6,8 дол. Таким чином, за добу криптовалюта різко впала майже на 20%.

Станом на 16:15 26 серпня вартість криптовалюти Дурова коливається в межах 5,6 дол.