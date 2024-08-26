Toncoin потерял 2,7 миллиарда капитализации после ареста Дурова

Toncoin обвалился и потерял 2,7 миллиарда капитализации после новостей об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Основанная Павлом Дуровым криптовалюта Toncoin потеряла 2,7 млрд долл капитализации после новостей о задержании основателя мессенджера Telegram, но интерес к ней вырос.

Самая низкая стоимость криптовалюты была зафиксирована 25 августа в 11:05 - 5,34 долл. В такое же время 24 августа цена на Toncoin составляла 6,8 долл. Таким образом, за сутки криптовалюта резко упала почти на 20%.

По состоянию на 16:15 26 августа стоимость криптовалюты Дурова колеблется в пределах 5,6 долл.