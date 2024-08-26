Зеленський провів Ставку, обговорювалося відновлення енергетики

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача, яка була присвячена відновленню енергетики після одної з найбільших російських атак, ефективності систем протиповітряної оборони, та ситуації на фронті.﻿﻿ З посиланням на соцмережі Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького. Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення" , - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Росія випустила по Україні щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Він повідомив, що на самих об’єктах енергетики триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування.

"Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт" , - зазначив президент.

Також піл час Ставки була доповідь головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку.