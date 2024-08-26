Зеленский провел Ставку, обсуждалось возобновление энергетики

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, которая была посвящена восстановлению энергетики после одной из крупнейших российских атак, эффективности систем противовоздушной обороны, и ситуации на фронте.﻿﻿ Со ссылкой на соцсети Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Доклады командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Детально, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения" , - сказал президент.

Зеленский напомнил, что Россия выпустила по Украине не менее 127 ракет и 109 дронов.

Он сообщил, что на самих объектах энергетики продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование.

"Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт" , - отметил президент.

Также во время Ставки был доклад главкома Александра Сырского по оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления.