Путін пов'язав майбутнє РФ з "успішним" закінченням війни проти України

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що "успішне" для Росії завершення війни проти України є "головною умовою для реалізації довгострокових планів розвитку" РФ﻿. Про це Путін заявив на нараді з економічних питань. З посиланням на пропагандистське видання "Ведомости", повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні у нашому порядку основні напрями економічної політики країни на період до 2030 р., включаючи зміцнення економічної бази для успішного завершення "спеціальної воєнної операції", це, як не раз уже говорив, головна умова для реалізації довгострокових планів розвитку Росії" , — сказав диктатор.

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