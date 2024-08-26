Глава Кремля Владимир Путин заявил, что "успешное" для России завершение войны против Украины является "главным условием для реализации долгосрочных планов развития" РФ﻿. Со ссылкой на пропагандистское издание Ведомости, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

"Сегодня в нашей повестке основные направления экономической политики страны на период до 2030 г., включая укрепление экономической базы для успешного завершения "специальной военной операции", это, как не раз уже говорил, главное условие для реализации долгосрочных планов развития России" , – сказал диктатор.

.