Найбільш масована атака по Україні, ЗСУ повідомили скільки збито ракет

Росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку по Україні – Сили оборони збили 102 зі 127 ракет та 99 зі 109 безпілотників окупантів. Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук, повідомляє Ліга.net.

Він назвав цю російську атаку наймасованішою.

У ніч проти 26 серпня загарбники завдали масованого комбінованого удару по українських об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, і для цього використали ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, повідомив військовий.

За даними Олещука, усього радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та супроводили 127 ракет окупантів та 109 дронів – захисникам вдалося збити 102 та 99 одиниці відповідно:

одну аеробалістичну ракету "Кинджал" з трьох, запущених росіянами з Рязанської та Липецької областей РФ;

один "Іскандер-М" або KN-23 (виробництва Північної Кореї) з шести запущених з Курської, Воронезької областей РФ та з тимчасово окупованого Криму;

одну Х-22 з трьох, запущених із повітряного простору Воронезької області;

разом 99 крилатих ракет Х-101,"Калібр", керованих авіаракет Х-59/69 (перших запустили 77 одиниць з літаків Ту-95МС із Волгоградської області та району Каспійського моря, других 28 з надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря, а третіх – 10 одиниць з літаків Су-57, Су-34 з Бєлгородської області та з району окупованого Маріуполя);

99 "шахедів" ps 109, запущених з районів пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ у Росії та Чауди в окупованому Криму.

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Відбивали повітряний напад усі наявні в України засоби озброєння та техніки – авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби, зазначив командувач.

При цьому декілька дронів були локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули кордон з Білоруссю, зазначив Олещук.