Самая массированная атака по Украине, ВСУ сообщили сколько сбито ракет

Россияне совершили самую массированную воздушную атаку по Украине – Силы обороны сбили 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников оккупантов. Об этом заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук, сообщает Лига.net.

Он назвал эту российскую атаку самой массированной.

В ночь на 26 августа захватчики нанесли массированный комбинированный удар по украинским объектам критической инфраструктуры, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, и для этого использовали ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, сообщил военный.

По данным Олещука, всего радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопровождали 127 ракет оккупантов и 109 дронов – защитникам удалось сбить 102 и 99 единиц соответственно.

одну аэробалистическую ракету "Кинжал" из трех, запущенных россиянами из Рязанской и Липецкой областей РФ;

один "Искандер-М" или KN-23 (производства Северной Кореи) из шести запущенных из Курской, Воронежской областей РФ. и из временно оккупированного Крыма;

одну Х-22 из трех, запущенных из воздушного пространства Воронежской области;

вместе 99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиаракет Х-59/69 (первых запустили 77 единиц из самолетов Ту-95МС из Волгоградской области и района Каспийского моря, вторых 28 из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря , а третьих – 10 штук с самолетов Су-57, Су-34 из Белгородской области и из района оккупированного Мариуполя);

99 "шахедов" ps 109, запущенных из районов пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск в России и Чауды в оккупированном Крыму.

t.me/ComAFUA

Отражали воздушное нападение все имеющиеся у Украины средства вооружения и техники – авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы, отметил командующий.

При этом несколько дронов были локационно потеряны на территории Украины, а еще два пересекли границу с Беларусью, отметил Олещук.