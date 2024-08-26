Зеленський озвучив одну з причин операції на Курщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили зайшли на територію Курської області РФ, у тому числі для того, щоб компенсувати дефіцит далекобійної зброї.﻿﻿ З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії зі знищення російської загрози на її ж території – це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності" , - сказав президент.

Президент нагадав, що райони запусків ракет по Україні – це, зокрема, був повітряний простір Курської області, Бєлгородської, інших прикордонних регіонів Росії, а також акваторія Чорного моря і територія окупованого Криму.