Зеленский озвучил одну из причин операции на Курщине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы зашли на территорию Курской области РФ, в том числе для того, чтобы компенсировать дефицит дальнобойного оружия.﻿﻿ Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Физическое присутствие наших сил в Курской области, наши активные действия по уничтожению российской угрозы на ее же территории - это среди прочего способ компенсировать дефицит дальнобойности" , - сказал президент.

Президент напомнил, что районы запусков ракет по Украине - это, в частности, было воздушное пространство Курской области, Белгородской, других приграничных регионов России, а также акватория Черного моря и территория оккупированного Крыма.