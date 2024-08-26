Через російську атаку загинули 7 людей і 47 постраждали, з них 4 дитини

Внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня загинули семеро людей, ще 47 поранені, серед них – четверо дітей.﻿﻿ З посиланням на дані МВС, ДСНС, повідомляє Українська правда.

"Підрозділами ДСНС завершено роботи на всіх локаціях після вранішнього масованого ворожого удару. Завершено також розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку" , - повідомили рятувальники.

Зазначається, що внаслідок російської атаки загинули 7 людей та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н. Двох людей вдалось врятувати. Також рятувальники ліквідували 22 пожежі.