Из-за российской атаки погибли 7 человек и 47 пострадали, из них 4 ребенка
В результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа погибли семь человек, еще 47 ранены, среди них - четверо детей. Со ссылкой на данные МВД, ГСЧС, сообщает Украинская правда.
"Подразделениями ГСЧС завершены работы на всех локациях после утреннего массированного вражеского удара. Завершен также разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке", - сообщили спасатели.
Отмечается, что в результате российской атаки погибли 7 человек и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р. Двух человек удалось спасти. Также спасатели ликвидировали 22 пожара.