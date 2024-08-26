У Байдена відреагували на масований удар РФ по Україні

США після масованого обстрілу українських міст російськими ракетами та дронами запевнили, що продовжують допомагати Україні зміцнювати протиповітряну оборону та енергетичну систему, повідомляє Європейська правда.

Про це на онлайн-брифінгу в понеділок, 26 серпня, заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, останній російський обстріл – це "класичний хід у стратегії Володимира Путіна".

"Вони (росіяни. – Ред.) ціляться в енергетичну інфраструктуру, особливо з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла" , – пояснив він, нагадавши, що подібні атаки відбувались і раніше.

Представник Білого дому додав, що США зосереджені над подальшим зміцненням української протиповітряної оборони.

"Ми зосереджені на пошуку перехоплювачів і систем не лише від США, а й від союзників та партнерів" , – сказав Кірбі, нагадавши про оголошене на саміті НАТО постачання п’яти систем ППО Patriot.

Також він сказав, що США спільно з Україною працюють над зміцненням її енергетичної інфраструктури.