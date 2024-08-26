У Байдена отреагировали на массированный удар РФ по Украине

США после массированного обстрела украинских городов российскими ракетами и дронами заверили, что продолжают помогать Украине укреплять противовоздушную оборону и энергетическую систему, сообщает Европейская правда.

Об этом на онлайн-брифинге в понедельник, 26 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, последний российский обстрел – это "классический ход в стратегии Владимира Путина".

"Они (россияне. – Ред.) целятся в энергетическую инфраструктуру, особенно учитывая то, что скоро похолодает, и люди будут нуждаться в тепле" , – пояснил он, напомнив, что подобные атаки происходили и раньше.

Представитель Белого дома добавил, что США сосредоточены над дальнейшим укреплением украинской противовоздушной обороны.

"Мы сосредоточены на поиске перехватчиков и систем не только от США, но и от союзников и партнеров" , – сказал Кирби, напомнив об объявленной на саммите НАТО поставке пяти систем ПВО Patriot.

Также он сказал, что США совместно с Украиной работают над укреплением ее энергетической инфраструктуры.