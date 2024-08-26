У Росії ухвалили вирок українському дипломату

Басманний суд Москви ухвалив заочний вирок колишньому послу України в Казахстані Петру Врублевському за статтею про розпалювання ненависті.﻿﻿ Про це пише російське видання "Meduza" з посиланням на пресслужбу московських судів загальної юрисдикції, повідомляє Українська правда.

За рішенням суду Врублевського засуджено до шести років позбавлення волі.

Зазначається, що оскільки Врублевський перебуває за межами Росії, то термін його ув'язнення обчислюватиметься з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання у РФ.

Наприкінці серпня 2022 року МЗС Казахстану викликало посла України і висловило йому протест через висловлювання про росіян.

Приводом для виклику посла стало його інтерв'ю від 21 серпня казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову, в якому Врублевський, зокрема, сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

У вересні 2022 року Міністерство закордонних справ Казахстану заявило, що український посол Петро Врублевський приніс вибачення за свої слова про росіян, яких в Україні "намагаємося вбити якнайбільше".

5 жовтня МЗС Росії висловило протест Казахстану через невислання українського посла Врублевського. Захарова заявила, що в РФ очікують видворення "цього одіозного націоналіста". Вона назвала українського дипломата "пробандерівським емісаром".

19 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Петра Врублевського з посади посла України в Казахстані.