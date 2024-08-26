В России вынесли приговор украинскому дипломату

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому по статье о разжигании ненависти.﻿﻿ Об этом пишет российское издание "Meduza" со ссылкой на пресс-службу московских судов общей юрисдикции, сообщает Украинская правда.

По решению суда Врублевский приговорен к шести годам лишения свободы.

Отмечается, что поскольку Врублевский находится за пределами России, то срок его заключения будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания в РФ.

В конце августа 2022 года МИД Казахстана вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за высказываний о россиянах.

Поводом для вызова посла стало его интервью от 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором Врублевский, в частности, сказал: "Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

В сентябре 2022 года Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что украинский посол Петр Врублевский принес извинения за свои слова о россиянах, которых в Украине "стараемся убить как можно больше".

5 октября МИД России выразил протест Казахстану из-за невысылки украинского посла Врублевского. Захарова заявила, что в РФ ожидают выдворения "этого одиозного националиста". Она назвала украинского дипломата "пробандеровским эмиссаром".

19 октября 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане.