Російський "Шахед" пробув у небі над Польщею 33 хвилини та "зник з радарів" - ЗМІ

Повітряним об'єктом, що залетів у Польщу з України в понеділок вранці, швидше за все, був російський "Шахед", який пробув у повітряному просторі країни не менше 33 хвилин. З посиланням на RMF FM, повідомляє Європейська правда.

У Польщі досі офіційно не оголосили, який тип повітряного об’єкта залетів на територію країни у понеділок вранці, коли РФ здійснювала масований ракетний обстріл України. Та, за даними RMF FM, військові неофіційно стверджують, що це, швидше за все, російський дрон-камікадзе "Шахед".

Підполковник Яцек Горишевський розповів, що об'єкт відстежувався польськими системами моніторингу повітряного простору протягом тривалого часу.

Протягом всього часу, поки апарат перебував у повітряному просторі Польщі, і чергові пари літаків, і чергові вертольоти були в повітрі, щоб зробити остаточну ідентифікацію об'єкта.

"Ця ідентифікація повинна була відбутися до того, як буде прийнято рішення про знешкодження… З іншого боку, ця остаточна ідентифікація не відбулася через погодні умови" , – сказав підполковник, не уточнивши, які саме погодні умови стали на заваді збиттю.

Об'єкт перетнув кордон о 6:43 ранку і перед тим, як зникнути з радарів, перебував над Польщею 33 хвилини.

"Записи з наших радіостанцій – і висота польоту, і швидкість, і траєкторія – вказують на те, що це був безпілотний літальний апарат… Тому що ми виключаємо можливість того, що це була ракета або якась керована ракета, зважаючи на швидкість" , – сказав Горишевський.

Об’єкт зник з радарів близько 7:16 ранку на висоті гміни Тишовце. Там було встановлено зону пошуку.

"Можна припустити, що або він десь впав, або просто висота його польоту була вже такою, що наші системи радіолокації не змогли (вести подальше спостереження. – Ред.). З таким же успіхом він (об'єкт. – Ред.) міг розвернутися і знизитися до такої висоти, що його вже не було видно нашим радіолокаційним системам" , – зауважив підполковник.

Рішення про те, чи збивати об'єкт, приймали за участю керівника Міністерства оборони.

"Поки що немає повідомлень про якісь пошкодження на землі. Ми не володіємо такою інформацією, вона до нас не надходила. Ми контактуємо з місцевою владою, з поліцією, зі службами, які працюють на місцях, і ніхто з мешканців не повідомляв, не спостерігав жодних аномалій. Тому ми не впевнені, що на цей момент щось могло впасти. Там також є ділянка густо лісистої місцевості, тож це могло статися і там" , – підкреслив Горишевський.

"Цей об’єкт так само міг повернутися на територію України, тому ми повинні досліджувати кожну можливість – щоб його можлива присутність не становила загрози для місцевих мешканців" , – зауважив він.

Раніше у понеділок Польща заявила про порушення її повітряного простору під час ракетно-дронової атаки Росії проти України вранці 26 серпня.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, який залетів з України, не збили через "атмосферні умови".