Российский "Шахед" пробыл в небе над Польшей 33 минуты и "исчез с радаров" - СМИ

Воздушным объектом, залетевшим в Польшу из Украины в понедельник утром, скорее всего был российский "Шахед", который пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут. Со ссылкой на RMF FM, сообщает Европейская правда.

В Польше до сих пор официально не объявили, какой тип воздушного объекта залетел на территорию страны в понедельник утром, когда РФ осуществляла массированный ракетный обстрел Украины. Но, по данным RMF FM, военные неофициально утверждают, что это, скорее всего, российский дрон-камикадзе "Шахед".

Подполковник Яцек Горышевский рассказал, что объект отслеживался польскими системами мониторинга воздушного пространства в течение длительного времени.

В Польше объяснили, что не сбили объект, залетевший из Украины, из-за погоды

В течение всего времени, пока аппарат находился в воздушном пространстве Польши, и дежурные пары самолетов, и дежурные вертолеты были в воздухе, чтобы произвести окончательную идентификацию объекта.

"Эта идентификация должна была состояться до того, как будет принято решение об обезвреживании... С другой стороны, эта окончательная идентификация не состоялась из-за погодных условий" , – сказал подполковник, не уточнив, какие именно погодные условия помешали сбитию.

Объект пересек границу в 6:43 утра и перед тем, как исчезнуть с радаров, находился над Польшей 33 минуты.

"Записи с наших радиостанций – и высота полета, и скорость, и траектория – указывают на то, что это был беспилотный летательный аппарат... Потому что мы исключаем возможность того, что это была ракета или какая-то управляемая ракета, учитывая скорость", – сказал Горышевский.

Объект исчез с радаров около 7:16 утра на высоте гмины Тишовце. Там была установлена зона поиска.

"Можно предположить, что либо он где-то упал, либо просто высота его полета была уже такой, что наши системы радиолокации не смогли (вести дальнейшее наблюдение. – Ред.). С таким же успехом он (объект. – Ред.) мог развернуться и снизиться до такой высоты, что его уже не было видно нашим радиолокационным системам" , – отметил подполковник.

Решение о том, сбивать ли объект, принимали с участием руководителя Министерства обороны.

"Пока нет сообщений о каких-то повреждениях на земле. Мы не владеем такой информацией, она к нам не поступала. Мы контактируем с местными властями, с полицией, со службами, которые работают на местах, и никто из жителей не сообщал, не наблюдал никаких аномалий. Поэтому мы не уверены, что на данный момент что-то могло упасть. Там также есть участок густо лесистой местности, поэтому это могло произойти и там" , – подчеркнул Горишевский.

"Этот объект так же мог вернуться на территорию Украины, поэтому мы должны исследовать каждую возможность – чтобы его возможное присутствие не представляло угрозы для местных жителей" , – отметил он.

Ранее в понедельник Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства во время ракетно-дроновой атаки России против Украины утром 26 августа.

Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, который залетел из Украины, не сбили из-за "атмосферных условий".