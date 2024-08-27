РФ знову атакувала Україну ракетами, у Києві лунали вибухи

На світанку 27 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару, повідомляє Українська правда.

Раніше Повітряні сили повідомили про зліт російських бомбардувальників.

Пізніше вони почали повідомляти про ракети курсом на Чернігівщину, Полтавщину, Черкащину, Київ, Умань.

По всій Україні знову повітряну тривогу.

У Києві було чути звуки вибухів.

Повітряні сили повідомили про подальший рух російських ракет Україною:

"Ракети з Черкащини на Вінниччину, курс західний".

"Ракети на півночі Миколаївщини, курс південний".

5:32: "Ракети з Вінниччини на Хмельниччину".

5:43: "Ракета з півдня в сторону Староконстянтинова".

5:47: "Ракета у напрямку Рівного".

6:45: "Балістика на Васильків, Обухів".

Близько 7 ранку в областях почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

Також у ніч проти 27 серпня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К у Росії.