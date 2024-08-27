РФ снова атаковала Украину ракетами, в Киеве раздавались взрывы
На рассвете 27 августа в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара, сообщает Украинская правда.
Ранее Воздушные силы сообщили о взлете российских бомбардировщиков.
Позже они начали сообщать о ракетах курсом на Черниговщину, Полтавщину, Черкасскую область, Киев, Умань.
По всей Украине снова воздушную тревогу.
В Киеве были слышны звуки взрывов.
Воздушные силы сообщили о дальнейшем движении российских ракет по Украине:
"Ракеты из Черкасской области на Виннитчину, курс западный".
"Ракета с севера Николаевской области, курс южный".
5:32: "Ракеты из Винницкой области на Хмельнитчину".
5:43: "Ракета с юга в сторону Староконстантинова".
5:47: "Ракета в направлении Ровно".
6:45: "Баллистика на Васильков, Обухов".
Около 7 утра в областях начали объявлять отбои воздушной тревоги.
Также в ночь на 27 августа по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в России.