Курс валют НБУ на 27 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 27 серпня 2024 року
Курс долара , порівняно з 26 серпня, підвищився на 14 коп. до 41.3591 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 46.1816 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 54.5444 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 42 коп. до 48.8157 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 10.7877 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.359 100
|EUR
|Євро
|46.181 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.544 400
|CHF
|Швейцарський франк
|48.815 700
|PLN
|Польський злотий
|10.787 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.