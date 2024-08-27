Курс валют НБУ на 27 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 27 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 26 серпня, підвищився на 14 коп. до 41.3591 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 46.1816 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 54.5444 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 42 коп. до 48.8157 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 10.7877 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.359 100 EUR Євро 46.181 600 GBP Фунт стерлінгів 54.544 400 CHF Швейцарський франк 48.815 700 PLN Польський злотий 10.787 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.