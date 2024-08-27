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Курс валют НБУ на 27 серпня

Курс валют НБУ на 27 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 27 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 26 серпня, підвищився на 14 коп. до 41.3591 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 46.1816 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 54.5444 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 42 коп. до 48.8157 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 10.7877 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.359 100 +0.1355
EUR Євро 46.181 600 +0.341
GBP Фунт стерлінгів 54.544 400 +0.4425
CHF Швейцарський франк 48.815 700 +0.4198
PLN Польський злотий 10.787 700 +0.0686

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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