Курс валют НБУ на 27 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 27 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 26 августа, повысился на 14 коп до 41.3591 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 46.1816 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 54.5444 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 42 коп до 48.8157 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 7 коп до 10.7877 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.359100
|EUR
|Евро
|46.181600
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.544400
|CHF
|Швейцарский франк
|48.815700
|PLN
|Польский злотый
|10.787700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.