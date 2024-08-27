Курс валют НБУ на 27 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 27 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 августа, повысился на 14 коп до 41.3591 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 46.1816 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 54.5444 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 42 коп до 48.8157 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 7 коп до 10.7877 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.359 100 EUR Евро 46.181 600 GBP Фунт стерлингов 54.544 400 CHF Швейцарский франк 48.815 700 PLN Польский злотый 10.787 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.