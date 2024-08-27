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Курс валют НБУ на 27 августа

Курс валют НБУ на 27 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 27 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 августа, повысился на 14 коп до 41.3591 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 46.1816 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 54.5444 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 42 коп до 48.8157 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 7 коп до 10.7877 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.359100 +0.1355
EUR Евро 46.181600 +0.341
GBP Фунт стерлингов 54.544400 +0.4425
CHF Швейцарский франк 48.815700 +0.4198
PLN Польский злотый 10.787700 +0.0686

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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