Росіяни вдарили по готелю у Кривому Розі: двоє загиблих

Двоє людей загинули, п’ятеро дістали порання та ще двоє вважаються зниклими безвісти після російського удару росіян по готелю у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.﻿﻿ Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє Українська правда.

"Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в Кривому Розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік. П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.

Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами" , – зазначив він.

За словами голови ОВА, внаслідок удару пошкоджені 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.

"На місці трагедії продовжують роботу всі служби" , – повідомив Лисак.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі росіяни поцілили по готелю балістичною ракетою.