Россияне ударили по гостинице в Кривом Роге: двое погибших

Два человека погибли, пятеро получили ранения и еще двое считаются пропавшими без вести после российского удара россиян по гостинице в городе Кривой Рог Днепропетровской области.﻿﻿ Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает Украинская правда.

"Два человека погибли из-за ракетного удара по гостинице в Кривом Роге, который произошел ночью. Это женщина и мужчина. Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина – "тяжелая". Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести. Еще три пострадавших оправляться будут дома.

Пока неизвестна судьба еще двух человек. Вероятно, они могут находиться под завалами" , – отметил он.

По словам главы ОВА, в результате удара повреждены 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто.

"На месте трагедии продолжают работу все службы" , – сообщил Лысак.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге россияне попали по отелю баллистической ракетой.