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Сили оборони вже ліквідували понад 610 тисяч російських окупантів

Сили оборони вже ліквідували понад 610 тисяч російських окупантів
Фото: Facebook

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 610 100 окупантів, 1280 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 27 серпня склали:

  • особового складу ‒ близько 610 100 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8563 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) од,
  • артилерійських систем – 17495 (+52) од,
  • РСЗВ – 1173 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 937 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),
  • крилаті ракети ‒ 2547 (+103),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2944 (+3).

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