Сили оборони вже ліквідували понад 610 тисяч російських окупантів
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 610 100 окупантів, 1280 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 27 серпня склали:
- особового складу ‒ близько 610 100 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8563 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) од,
- артилерійських систем – 17495 (+52) од,
- РСЗВ – 1173 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 937 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),
- крилаті ракети ‒ 2547 (+103),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2944 (+3).