Close button

Силы обороны уже ликвидировали более 610 тысяч российских оккупантов

Силы обороны уже ликвидировали более 610 тысяч российских оккупантов
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 610 100 оккупантов, 1280 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 27 августа составили:

  • личного состава – около 610 100 (+1280) человек,
  • танков ‒ 8563 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16667 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 17495 (+52) ед,
  • РСЗО – 1173 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 937 (+0) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14254 (+120),
  • крылатые ракеты ‒ 2547 (+103),
  • корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подводные лодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23613 (+58) ед,
  • специальная техника – 2944 (+3).

Новости

Популярные темы форума

analytics