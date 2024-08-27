Силы обороны уже ликвидировали более 610 тысяч российских оккупантов
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 610 100 оккупантов, 1280 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 27 августа составили:
- личного состава – около 610 100 (+1280) человек,
- танков ‒ 8563 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16667 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 17495 (+52) ед,
- РСЗО – 1173 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 937 (+0) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14254 (+120),
- крылатые ракеты ‒ 2547 (+103),
- корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
- подводные лодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23613 (+58) ед,
- специальная техника – 2944 (+3).